Così è se vi pare a teatro il testo di Luigi Pirandello che viaggia tra surrealtà e lucida follia
“La verità? La verità non esiste. O forse ne esistono infinite. Ognuno ha la sua, ed è convinto che sia l’unica possibile”. Con queste premesse si apre il sipario su uno dei testi più enigmatici e affascinanti di Luigi Pirandello, “Così è (se vi pare)”, che va in scena al Teatro Verdi di. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
