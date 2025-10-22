Cos’è la Macchina di Majorana il progetto per l’energia infinita che arriva Senato | non ci sono prove

Rolando Pelizza è un imprenditore bresciano, morto nel 2022. Sostiene di aver incontrato nel 1958 il fisico Ettore Majorana, 20 anni dopo la scomparsa ufficiale. Majorana gli avrebbe affidato i progetti per costruire la Macchina di Majorana, uno strumento in grado di attraversare le leggi della fisica e ottenere risultati prodigiosi come trasformare la gommapiuma in oro. Ora la sua storia sarà verrà raccontata in un convegno organizzato in Senato. 🔗 Leggi su Fanpage.it