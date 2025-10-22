Cos' è la flotta ombra che aggira i divieti sul petrolio russo e che forse è responsabile dei droni sugli aeroporti europei
Bruxelles vuole ispezionare in mare aperto le navi che violano le sanzioni sul petrolio. Una strategia aggressiva che richiede il consenso degli stati di bandiera per non violare il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Wired.it
Leggi anche questi approfondimenti
La nuova offensiva politica coordinata dall’alta rappresentante Ue Kaja Kallas è diretta alla flotta ombra russa, la rete di petroliere che continua a trasportare greggio eludendo le sanzioni. di #ZaccariaTrevi #Zelensky - X Vai su X
L’Europa alza il tiro contro la flotta ombra russa Petroliere fantasma, bandiere di comodo e sanzioni aggirate: Bruxelles prepara una nuova offensiva per fermare il commercio illegale di greggio che alimenta la guerra di Mosca. Tra le misure in arrivo: ispezioni - facebook.com Vai su Facebook
Russia, la flotta ombra di Putin in Francia: l'abbordaggio delle forze speciali (incappucciate) sulla petroliera, sospettata per i droni in Danimarca - Un senso d’urgenza percorre il vertice dei grandi d’Europa riuniti sotto i cieli schermati di Copenaghen, la capitale danese trasformata in un fortino. Come scrive ilmessaggero.it
Flotta ombra russa, il capitano di una petroliera sarà processato in Francia - La nave Boracay, abbordata dalla marina francese nel fine settimana, è ferma al largo della costa atlantica del Paese a causa del suo presunto coinvolgimento nelle operazioni di Mosca Il capitano di ... Come scrive it.euronews.com
La 'flotta ombra' russa in Francia. Blitz della Marina su una petroliera - Un senso d'urgenza percorre il vertice dei grandi d'Europa riuniti sotto i cieli schermati di Copenaghen, la capitale danese trasformata in un fortino. Riporta ilgazzettino.it