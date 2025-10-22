Cos' è la flotta ombra che aggira i divieti sul petrolio russo e che forse è responsabile dei droni sugli aeroporti europei

22 ott 2025

Bruxelles vuole ispezionare in mare aperto le navi che violano le sanzioni sul petrolio. Una strategia aggressiva che richiede il consenso degli stati di bandiera per non violare il diritto internazionale. 🔗 Leggi su Wired.it

Cos'è la flotta ombra che aggira i divieti sul petrolio russo e che forse è responsabile dei droni sugli aeroporti europei

