Cosa succede nel cervello di chi sente le voci | la spiegazione in un nuovo studio

Fanpage.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio sperimentale ha osservato cosa succede nelle persone con shizofrenia che soffrono di allucinazioni uditive: dopo anni di tentativi i ricercatori potrebbero aver trovato il meccanismo che impedisce al cervello di distinguere la voce del discorso interiore da quelle che arrivano dall'esterno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

