cosa spiega il crollo del napoli di conte

La differenza di rendimento delle squadre di Antonio Conte tra campionato e Champions League è uno dei fenomeni più inspiegabili del calcio europeo. Com’è possibile che un allenatore di questo calibro, capace di vincere campionati a ripetizione e di migliorare i giocatori come nessuno, varcati i confini domestici venga sepolto dai suoi stessi complessi? Sono passati tredici anni dalla prima partecipazione di Antonio Conte alla Champions da allenatore. Era il 201213 e i quarti di finale raggiunti in quella edizione rimangono tutt’oggi il suo risultato migliore nel torneo. Quando quest’estate, all’indomani dello scudetto, De Laurentiis aveva strappato il suo rinnovo, promettendogli di rinforzare la squadra con una campagna acquisti all’altezza, tutti pensavamo che l’obiettivo recondito di Conte fosse uno solo: non solo aprire un ciclo in campionato, ma affermarsi finalmente in Europa con una squadra che, proprio come lui, non aveva un grande curriculum nella massima manifestazione continentale. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

