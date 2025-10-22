Cosa prevede il piano di pace in 12 punti di Ucraina ed Europa

Secondo quanto riportato da Bloomberg, le nazioni europee stanno lavorando con l’ Ucraina su una proposta in 12 punti volta a porre fine alla guerra contro la Russia lungo le attuali linee del fronte. Il piano, di fatto, respinge le richieste di Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kyiv ceda territori in cambio di un accordo di cessate il fuoco. I dettagli della proposta sono ancora in fase di definizione e potrebbero cambiare. Ecco intanto cosa prevede il piano di pace di Ucraina e Europa. Subito il ritorno dei bimbi rapiti e lo scambio di prigionieri. Vladimir Putin (Ansa). Oltre al congelamento ‘alla coreana’, il piano prevede innanzitutto l’istituzione di un comitato di pace presieduto da Donald Trump, chiamato a supervisionare l’attuazione dei vari punti. 🔗 Leggi su Lettera43.it

