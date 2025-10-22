Cosa prevede il piano di pace in 12 punti di Ucraina ed Europa
Secondo quanto riportato da Bloomberg, le nazioni europee stanno lavorando con l’ Ucraina su una proposta in 12 punti volta a porre fine alla guerra contro la Russia lungo le attuali linee del fronte. Il piano, di fatto, respinge le richieste di Vladimir Putin agli Stati Uniti affinché Kyiv ceda territori in cambio di un accordo di cessate il fuoco. I dettagli della proposta sono ancora in fase di definizione e potrebbero cambiare. Ecco intanto cosa prevede il piano di pace di Ucraina e Europa. Subito il ritorno dei bimbi rapiti e lo scambio di prigionieri. Vladimir Putin (Ansa). Oltre al congelamento ‘alla coreana’, il piano prevede innanzitutto l’istituzione di un comitato di pace presieduto da Donald Trump, chiamato a supervisionare l’attuazione dei vari punti. 🔗 Leggi su Lettera43.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Criptovalute, come cambiano le tasse nel 2026: cosa prevede la Manovra L’articolo 13 della bozza della Legge di Bilancio 2026 introduce un’aliquota agevolata al 26% per i token di moneta elettronica in euro e istituisce un Tavolo permanente di controllo e s - facebook.com Vai su Facebook
Ddl Risorse idriche, cosa prevede la delega al Governo - X Vai su X
Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Ucraina, ecco il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa: cosa prevede ... Si legge su tg24.sky.it
Ucraina-Europa, piano di pace in 12 punti: cosa prevede/ Sospeso incontro Trump-Putin, Russia “sabotaggio UE” - Vertice fra Putin e Trump in Ungheria in crisi, la pace in Ucraina sempre più a rischio: piano di pace in 12 punti messo a punto da Kiev e UE ... Lo riporta ilsussidiario.net
Guerra in Ucraina-Russia: cosa prevede il piano di pace in 12 punti di Kiev ed Europa - Gli Stati europei corrono in soccorso di Volodymyr Zelensky , replicando l’unità mostrata dopo il vertice Putin- Scrive notizie.tiscali.it