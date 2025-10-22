Cosa possono fare i clienti dopo il down di Fastweb | la risposta dell'Unione dei Consumatori

Il 22 ottobre molti clienti Fastweb e Vodafone hanno segnalato gravi problemi di connessione, con blocchi su rete fissa e mobile durati diverse ore. Come chiarito l’avvocato Michele Santamaria dell’Unione dei Consumatori a Fanpage.it, solo i disservizi superiori a 48 ore danno però diritto a un indennizzo, mentre eventuali risarcimenti vanno provati e quantificati in sede giudiziale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

