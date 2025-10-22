Cosa fare a Catania ad Halloween | tutti gli eventi
Halloween edizione 2025 si avvicina e come sempre sono tanti gli appuntamenti in programma a Catania e provincia per festeggiare questa tradizione, che piace sia a grandi che piccini.Halloween e il Giorno dei Morti tra fantasmi, simboli, storie e tradizioni sicilianeQuali sono le origini di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
