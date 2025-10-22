Cosa è Casa Viterbo a San Faustino | Uno spazio civico per eventi cultura e incontri

Se ne parla da tempo, e ora il progetto è realtà. Domenica 9 novembre, alle 17, a San Faustino viene inaugurata in via Signorelli 12, adiacente alla piazza, Casa Viterbo, uno spazio pensato per “diventare il punto di riferimento di attività culturali, incontri e momenti di confronto tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it