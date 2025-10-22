Cosa è Casa Viterbo a San Faustino | Uno spazio civico per eventi cultura e incontri
Se ne parla da tempo, e ora il progetto è realtà. Domenica 9 novembre, alle 17, a San Faustino viene inaugurata in via Signorelli 12, adiacente alla piazza, Casa Viterbo, uno spazio pensato per “diventare il punto di riferimento di attività culturali, incontri e momenti di confronto tra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Ecco cosa succede a restare bloccati a casa una settimana con l'influenza e troppo tempo libero da spendere su Vinted Pacco 1 di 3 arrivato oggi. Serie "Stadler e Montario" di Karen Sander In ordine di lettura: 1. Muori con me 2. Ascolta o muori 3. Guar - facebook.com Vai su Facebook
Viterbo, aspettavano armati l'arrivo della Macchina di Santa Rosa: arrestati due turchi - Paura a Viterbo nel bel mezzo della Festa di Santa Rosa, la manifestazione più importante dell’anno per la città e per i suoi abitanti, a cui partecipano migliaia di persone. Segnala iltempo.it
Viterbo, anziana rapinata in casa da ladri con il volto coperto: è grave. Rubati 100mila euro, caccia alla banda fuggita su un suv nero - Una 84enne è stata ricoverata nel reparto rianimazione del Santa Rosa di Viterbo, a seguito di un malore avuto subito dopo essere stata rapinata in casa da tre uomini a volto ... ilmessaggero.it scrive
Viterbo, 84enne in rianimazione dopo la rapina in casa: i banditi scappati con 100mila euro, poi il malore - Paura a Viterbo per un'anziana, in ospedale dopo una rapina in casa: i banditi, tre uomini in azione col volto coperto, dopo essersi introdotti nella sua abitazione, l'hanno minacciata e sono riusciti ... Riporta roma.corriere.it