Dal chiasso delle discoteche al silenzio del convento. Suor Manuela Vargiu racconta la grazia ricevuta a Lourdes e la scelta che ha cambiato ogni cosa. Suor Manuela Vargiu (YouTube @TV2000it) – lalucedimaria.it Quando arriva la chiamata del Signore, è davvero impossibile resistere. Dio manda segni e messaggi che sta a noi ascoltare. Alcuni, tuttavia, sono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

Cosa è accaduto a Lourdes? La vocazione di Suor Manuela, dalle discoteche al convento