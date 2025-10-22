Cosa è accaduto a Lourdes? La vocazione di Suor Manuela dalle discoteche al convento

Lalucedimaria.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal chiasso delle discoteche al silenzio del convento. Suor Manuela Vargiu racconta la grazia ricevuta a Lourdes e la scelta che ha cambiato ogni cosa. Suor Manuela Vargiu (YouTube @TV2000it) – lalucedimaria.it Quando arriva la chiamata del Signore, è davvero impossibile resistere. Dio manda segni e messaggi che sta a noi ascoltare. Alcuni, tuttavia, sono. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

cosa 232 accaduto a lourdes la vocazione di suor manuela dalle discoteche al convento

© Lalucedimaria.it - Cosa è accaduto a Lourdes? La vocazione di Suor Manuela, dalle discoteche al convento

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Cosa 232 Accaduto Lourdes