Cosa c' entrano le rane gonfiabili con le proteste No Kings contro Trump

I costumi gonfiabili da rana sono andati esauriti dopo le manifestazioni del fine settimana No Kings e come reazione alla demonizzazione delle città americane da parte di Donald Trump. 🔗 Leggi su Wired.it

