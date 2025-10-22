Cosa c’è scritto nel manifesto europeo per l’Ucraina

Formiche.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Siamo tutti uniti nel nostro desiderio di una pace giusta e duratura, meritata dal popolo dell’Ucraina”. Sono molteplici gli spunti, militari e politici, che l’Ue sigla nella dichiarazione congiunta dei leader europei e del Presidente ucraino Zelenskyy, ovvero il Primo Ministro inglese Starmer, il Cancelliere tedesco Merz, il Presidente francese Macron, il presidente del Consiglio Meloni, il Primo Ministro Tusk, il Presidente della commissione Ue von der Leyen, il Presidente del consiglio europeo Costa, il Primo Ministro Støre, il Presidente Stubb e il Primo Ministro Frederiksen. Non solo, si legge, tutti esprimono sostegno fermo alla posizione del Presidente Trump affinché cessino i combattimenti ma ritengono anche che l’attuale linea di contatto debba essere il punto di partenza per i negoziati. 🔗 Leggi su Formiche.net

