Cortona capitale della green art Ogni opera verrà creata sul posto
Fino al 24 ottobre Cortona torna ad essere la capitale della green art. Alla Tenuta La Scure di Teverina, immersa nella montagna cortonese, è in corso la terza edizione di Green Art Connection, progetto ideato e diretto da Marilena Calbini con il supporto tecnico di Vincenzo Antonuccio e il sostegno di VM Design. Un’iniziativa che, anno dopo anno, conferma Cortona come luogo di sperimentazione e riflessione sull’arte sostenibile. Per una settimana artisti e partecipanti vivono un’esperienza immersiva, dove la natura non è semplice cornice, ma parte integrante del processo creativo. "Il nostro intento – spiega Calbini – è quello di restituire all’uomo la consapevolezza di appartenere alla natura. 🔗 Leggi su Lanazione.it
