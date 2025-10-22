Corte Onu | Israele facili aiuti Unrwa

17.10 Israele non ha dimostrato che parte del personale dell'Unrwa sia membro di Hamas. Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve "facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell'Agenzia dell'Onu". La Corte, poi, "ricorda l'obbligo di Israele di non ricorrere alla fame della popolazione civile come metodo di guerra". L'ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite,Danon:parere Corte è "vergognoso". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

