Corte dell’Aja | Non ci sono prove del legame tra Unrwa e Hamas Israele non usi la fame come arma Tel Aviv | Vergogna sono terroristi
Israele non ha portato alcune prove per dimostrare che il personale dell’ Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi, faccia parte di Hamas. Lo ha stabilito la Corte internazionale di giustizia dell’Aja, aggiungendo che Tel Aviv, in quanto “potenza occupante”, deve “facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell’Agenzia dell’Onu” e “garantire i bisogni primari della popolazione locale”. Elementi che Israele ha invece violato dopo aver accusato i membri dell’Unrwa di aver preso parte all’attacco del 7 ottobre 2023. La Corte ha affermato anche che lo stato ebraico è tenuto a non ricorrere alla fame come mezzo di guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
24 tra soldati e comandanti dell'esercito israeliano, catena di comando, mandanti ed esecutori dell'assassinio di Hind Rajab (6 anni), della sua famiglia e dei soccorritori, sono stati denunciati alla Corte Penale Internazionale e a vari tribunali. Qui i nomi $Justic - X Vai su X
La Stampa. . Una decisione destinata a far discutere: la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha stabilito che gli animali trasportati in aereo sono da considerarsi “bagagli”. Il pronunciamento nasce dal caso di Mona, una femmina di cane argentina scompars - facebook.com Vai su Facebook
Garlasco, la Corte d’Appello sul no alla revisione della sentenza: «Non ci sono nuove prove» - «Gli elementi fattuali che si vorrebbero provare con le prove nuove non sono stati comunque ritenuti idonei a dimostrare, ove eventualmente accertati, che il condannato, attraverso il riesame di tutte ... Da milano.corriere.it
Frontex e diritto d’asilo, accuse di complicità nei respingimenti dei migranti: per la prima volta Corte Ue valuta prove sul caso Hamoudi - In Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è tenuta un’udienza senza precedenti da parte della Grande Camera in un caso contro l’Agenzia europea della guardia di frontiera e ... Si legge su ilfattoquotidiano.it