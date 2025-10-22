Corte dell’Aja | Non ci sono prove del legame tra Unrwa e Hamas Israele non usi la fame come arma Tel Aviv | Vergogna sono terroristi

Israele non ha portato alcune prove per dimostrare che il personale dell’ Unrwa, l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi, faccia parte di Hamas. Lo ha stabilito la Corte internazionale di giustizia dell’Aja, aggiungendo che Tel Aviv, in quanto “potenza occupante”, deve “facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell’Agenzia dell’Onu” e “garantire i bisogni primari della popolazione locale”. Elementi che Israele ha invece violato dopo aver accusato i membri dell’Unrwa di aver preso parte all’attacco del 7 ottobre 2023. La Corte ha affermato anche che lo stato ebraico è tenuto a non ricorrere alla fame come mezzo di guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

