Corte dei conti sul rendiconto Occhiuto | Dopo tanti anni la Calabria non è più in disavanzo

"Dopo tanti anni finalmente la Calabria non è più in disavanzo, è uscita dal piano di rientro, è in avanzo l'amministrazione. Questo è un risultato straordinario del quale sono molto felice". Lo ha affermato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo il giudizio di parificazione.