Corte Aja | Israele non ha provato legami tra Unrwa Onu e Hamas

L’AIA, 22 OTT – Israele non ha dimostrato che parte del personale dell’Unrwa sia membro di Hamas. Lo ha stabilito la Corte internazionale di Giustizia aggiungendo che lo Stato ebraico deve “facilitare i programmi di aiuto a Gaza, anche quelli dell’Agenzia dell’Onu”. Israele: “decisione vergognosa” WASHINGTON, 22 OTT – L’ambasciatore israeliano alle Nazioni Unite, Danny. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Corte Aja: Israele non ha provato legami tra Unrwa (Onu) e Hamas

