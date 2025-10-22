Corso BLSD retraining a Nardò

NARDO' - SABATO 15 NOVEMBRE, alle ore 15:00, presso la sede del Tappeto Volante in via Santa Maria del Ponte n. 22 si svolgerà un importante CORSO BLSDRETRAINING (Basic Life Support and Defibrillation), certificativo per l’utilizzo del defibrillatore. Alla fine del corso, infatti, i. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

