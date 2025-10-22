Corsi online Edo Ecco l’open day

È attiva Edo-Educazione digitale per l’occupazione, il percorso formativo gratuito di 16 ore online promosso dal ministero del Lavoro e dalla Regione Lombardia, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale. Si può accedere tramite Spid o Cie, utilizzando il link https:cloud.edo.lavoro.gov.itui. Il Ministero ha selezionato i nominativi di coloro che possiedono i requisiti per partecipare al corso e ha inviato tramite mail o sms l’invito alla piattaforma. Per scoprire meglio l’iniziativa e ricevere supporto pratico, Afol Monza Brianza invita all’Edo Day. L’evento si svolgerà contemporaneamente in due sedi, a Monza e a Meda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

