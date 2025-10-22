Corsa al trilocale in Italia | quali sono le case più richieste in ogni città

Quifinanza.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio del g ruppo Tecnocasa su giugno 2025 ha rilevato che gli italiani continuano a preferire quasi ovunque i trilocali come tipologia di immobile da acquistare. Il bilocale segue con poco più della metà delle ricerche, mentre il quadrilocale si avvicina alla seconda posizione. Cala la domanda di monolocali. Alcune grandi città presentano però situazioni peculiari. A Milano il bilocale è di gran lunga la tipologia di casa più ricercata per l’acquisto, mentre a Genova sono i quadrilocali a prendersi il primo posto, anche per i prezzi molto più contenuti del capoluogo ligure rispetto agli altri centri urbani del Nord. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

