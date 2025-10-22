"> Una disfatta che resterà nella storia recente del Napoli come una delle più pesanti di sempre. Come racconta Fabio Mandarini su Corriere dello Sport, la squadra di Conte è uscita da Eindhoven travolta dal Psv per 6-2, dopo essere addirittura passata in vantaggio. Un tracollo tecnico, tattico e mentale che segna un punto di non ritorno: sei reti subite in una partita europea, mai accaduto prima con Conte in panchina. La serata olandese si trasforma in un incubo tra «errori, orrori difensivi e incapacità di reazione», scrive ancora Mandarini per Corriere dello Sport, con gli ultimi tre gol subiti tra il 35’ e il 44’ del secondo tempo, a certificare il blackout completo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, una disfatta che resterà nella storia”