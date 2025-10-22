Correva l' anno di Marco Saioni | 1896 - Vigne sotto attacco Estremi rimedi

Il vino, pure se di mediocre qualità, era bevanda diffusa, spesso occasione di smodato consumo. Sborniare i pensieri foschi sollevava gli sventurati dal peso insostenibile della realtà.Coltivare la vite era tuttavia opera gravosa. Fatica, insidie da malanni, spese per il solfato di rame o altre. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

