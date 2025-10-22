Corrao Confintesa lavoratori della conoscenza | Le GaE a Palermo una lunga storia di ingiustizie
Lo stato di diritto, richiamato espressamente dall’art.2 del Trattato sull’Unione Europea, si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia e dell’uguaglianza. È un principio fondamentale in cui l’azione di tutti i poteri pubblici è vincolata e conforme alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sindacati. Confintesa firma contratto di adesione con Aris - “Da ora Confintesa Sanità è in campo per dare supporto a tutti i lavoratori che credono nell’alternativa che stiamo costruendo, mattone dopo ... Scrive quotidianosanita.it