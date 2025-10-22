Corona imperiale buone condizioni Su Vinted la finta svendita dei gioielli rubati al Louvre

Parigi, 22 ottobre 2025 – “Corona imperiale, buone condizioni”. “La parure di Maria Luisa come nuova”. I gioielli rubati del Louvre sono in vendita online. Per finta naturalmente. Nelle ore successive al clamoroso furto nella Galleria di Apollo, si sono moltiplicati su Vinted annunci che propongono i monili della collezione di Napoleone trafugati al museo. Le foto di collane, corone, orecchini, custoditi fino a due giorni fa nelle teche parigine, figurano nelle ricerche della nota piattaforma dell’usato, alla parola chiave ‘Louvre’. I prezzi sono decisamente stracciati. Da 30mila euro si scende fino a 100 euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Corona imperiale, buone condizioni”. Su Vinted la (finta) svendita dei gioielli rubati al Louvre

