Coppa Europa Speed a Laval | ultimi sprint per Senior e Giovanili
Dal 24 al 26 ottobre all’Espace Mayenne l’Italia si gioca i podi con Boulos, Rontini, Giorgianni, Balestrazzi, Mortarino, Strocchi e i giovani azzurri in cerca del trionfo continentale La stagione 2025 dell’arrampicata Speed si chiude in grande stile. A Laval (Francia) da venerdì 24 a domenica 26 ottobre andranno in scena la quinta e ultima tappa di Coppa Europa Speed Senior e la quarta e ultima prova di Coppa Europa Speed Giovanile, decisive per assegnare non solo le medaglie di tappa ma anche i trofei assoluti del circuito continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Tra domani e mercoledì, le ragazze del gruppo Coppa Europa impegnate nei test a Olgiate Olona, poi il raduno sulle nevi austriache per preparare una stagione nella quale le giovani velociste della nazionale cercheranno spazio anche in Coppa del Mondo - facebook.com Vai su Facebook
A Laval ultima sfida europea per la velocità in parete - Quinta tappa di Coppa Europa Speed Senior e quarta prova di Coppa Europa Speed Giovanile Riceviamo e pubblichiamo. Come scrive expartibus.it
Arrampicata, Giulia Randi bronzo in Speed - Medaglia di bronzo per Giulia Randi, conquistata nell’ultima prova di Coppa Europa Speed disputatasi a Laval in Francia. Segnala ilrestodelcarlino.it