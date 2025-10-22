Coppa Europa Speed a Laval | ultimi sprint per Senior e Giovanili

Dal 24 al 26 ottobre all’Espace Mayenne l’Italia si gioca i podi con Boulos, Rontini, Giorgianni, Balestrazzi, Mortarino, Strocchi e i giovani azzurri in cerca del trionfo continentale La stagione 2025 dell’arrampicata Speed si chiude in grande stile. A Laval (Francia) da venerdì 24 a domenica 26 ottobre andranno in scena la quinta e ultima tappa di Coppa Europa Speed Senior e la quarta e ultima prova di Coppa Europa Speed Giovanile, decisive per assegnare non solo le medaglie di tappa ma anche i trofei assoluti del circuito continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it