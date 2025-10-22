Coppa della Pace Nuova sfida per i giovani

Sport e spiritualità al centro del torneo ‘Coppa della Pace’, presentato presentato dall’Associazione Le Scintille di Maria Odv con il Centro Sportivo Italiano in giorni in cui il concetto di Pace è più labile, e necessario da ribadire, che mai. "Dobbiamo guardare al futuro - spiega Martina Piccini, presidente de Le Scintile di Maria –. Questo torneo coinvolge i giovani. Viviamo in un mondo che proietta il futuro dei ragazzi su prospettive terrene, ma dobbiamo imparare a guardare verso il cielo. La Coppa della Pace è dedicata a Maria Santissima, Regina della Pace". Il torneo, presentato dal giornalista Andrea Giambruno coinvolgerà giovani tra i 12 e i 15 anni di otto diocesi toscane. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Coppa della Pace". Nuova sfida per i giovani

Scopri altri approfondimenti

Spalletti alla presentazione della ‘Coppa della Pace’, torneo rivolto ai giovani 12-15 anni - - X Vai su X

Bertolucci: «Lasciamo in pace Sinner, oggi il tennis è focalizzato sugli Slam e le Finals» A Sky: «La Nazionale vale tanto anche senza di lui, che ci ha fatto vincere già due volte la Coppa Davis e dobbiamo solo ringraziarlo». https://www.ilnapolista.it/2025/10/b - facebook.com Vai su Facebook

"Coppa della Pace". Nuova sfida per i giovani - Alla presentazione, con Le Scintille di Maria, il cardinale Lojudice mister Spalletti, il giornalista Giambruno, don Biancalani e il presidente Faraci. Secondo lanazione.it

DIRETTA/ Audace Cerignola Avellino (risultato finale 1-0): passano i pugliesi! (10 agosto 2025) - Storia breve ma molto significativa quella che ci accompagna alla diretta Audace Cerignola Avellino, perché pugliesi e campani erano stati insieme nel girone C degli ultimi tre campionati di Serie C, ... Lo riporta ilsussidiario.net

Coppa Italia, il Napoli sfiderà il Cagliari agli ottavi - 1 con una grande ripresa dopo aver sofferto nel primo tempo. Come scrive ilmattino.it