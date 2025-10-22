Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026 | programma italiani in gara e dove vederla in diretta
Tutti ai cancelletti di partenza, sta per iniziare la nuova stagione di sci alpino. Sabato 25 ottobre, con i giganti maschile e femminile di Sölden, si apre infatti la Coppa del Mondo 2025-2026: fra gli uomini sarà nuovamente caccia allo svizzero Marco Odermatt, 28enne di Buochs, detentore della Coppa di Cristallo ininterrottamente dal 2022 e dominatore assoluto nelle ultime due stagioni. Nel femminile invece non ci sarà Federica Brignone: l’azzurra è ancora ai box per il terribile infortunio rimediato ai campionati italiani del 2025 e punta a recuperare per i Giochi olimpici di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lettera43.it
