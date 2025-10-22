Coppa Campioni Gold di Aerobica Ginnastica Macerata protagonista in pedana
La Ginnastica Macerata si fa valere a Napoli in occasione della Coppa Campioni Gold nelle categorie Allieve, Junior A, Junior B e Senior. Allieve e Junior A. Diana Marchetti vince nella categoria allieve; Norah Leoperdi è terza nel singolo Junior A con Bisconti (6ª) e Ottaviani (7ª), entrambe autrici di buone prove. Argento nel Trio Junior A con Marchetti, Leoperdi e Ottaviani; quarto posto nel trio Junior per Garbuglia, mentre Pinzi e Bisconti chiudono al 4° posto nel trio Junior A. Il gruppo Junior A formato da Pinzi, Garbuglia, Ottaviani, Bisconti e Ortensi ha vinto la competizione. Junior B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Riparte la stagione autunnale per l’Aerobic Team Gold Con la Coppa Campioni Gold di Pomigliano d’Arco, svoltasi lo scorso weekend del 18-19 ottobre, l’Aerobic Team Gold inaugura ufficialmente la nuova stagione agonistica dopo la pausa estiva. Ottimi ri - facebook.com Vai su Facebook
Discobolo Sciacca alla Coppa Campioni Nazionale Gold di Ginnastica Aerobica a Pomigliano d’Arco - La Discobolo Sciacca torna protagonista a livello nazionale: un gruppo di giovani atleti parteciperà alla Coppa Campioni Gold 2025 ... Scrive teleradiosciacca.it