La Ginnastica Macerata si fa valere a Napoli in occasione della Coppa Campioni Gold nelle categorie Allieve, Junior A, Junior B e Senior. Allieve e Junior A. Diana Marchetti vince nella categoria allieve; Norah Leoperdi è terza nel singolo Junior A con Bisconti (6ª) e Ottaviani (7ª), entrambe autrici di buone prove. Argento nel Trio Junior A con Marchetti, Leoperdi e Ottaviani; quarto posto nel trio Junior per Garbuglia, mentre Pinzi e Bisconti chiudono al 4° posto nel trio Junior A. Il gruppo Junior A formato da Pinzi, Garbuglia, Ottaviani, Bisconti e Ortensi ha vinto la competizione. Junior B. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Coppa Campioni Gold di Aerobica. Ginnastica Macerata protagonista in pedana