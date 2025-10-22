Il Consiglio dell’Unione europea ha approvato le conclusioni che fissano il mandato negoziale dell’UE per la COP30 di Belém. È la piattaforma su cui i ministri dell’Ambiente hanno stretto l’accordo politico: spinta globale sulle Nationally Determined Contributions (NDC) in linea con 1,5 °C, accelerazione sull’energia pulita e un capitolo di finanza climatica costruito sul nuovo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - COP30, la rotta dell’UE è tracciata: NDC allineati a 1,5 °C e finanza climatica verso il traguardo 2035