CoopCulture presenta la nuova offerta didattica ?2025-2026 per le scuole della Campania

Orizzontescuola.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro appuntamenti per scoprire la nuova offerta didattica 2025-2026 di CoopCulture in Campania: il 24 ottobre al Parco Archeologico di Ercolano, il 28 ottobre al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, il 7 novembre al Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il 12 novembre alle Serre di Graefer della Reggia di Caserta.Un ciclo di incontri dedicato . L'articolo CoopCulture presenta la nuova offerta didattica?2025-2026 per le scuole della Campania . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

