Convocati Real Madrid per la Juve | quante assenze per Xabi Alonso! La lista completa con tutti i nomi che prenderanno parte alla partita

Convocati Real Madrid per la Juve: quante assenze per Xabi Alonso: tutti gli aggiornamenti in vista del match. L'emergenza è totale. Il Real Madrid ha diramato la lista ufficiale dei convocati per la supersfida di Champions League contro la Juventus, in programma domani sera al Bernabéu, e per il tecnico Xabi Alonso si prospetta una notte di incubo: la difesa è letteralmente decimata. Se le assenze dei centrali David Alaba, Antonio Rüdiger e dell'ex bianconero Dean Huijsen erano già state confermate dopo la rifinitura (i tre non hanno lavorato con il gruppo), la vera, clamorosa notizia che emerge dalla lista è la mancata convocazione dei due terzini destri, Dani Carvajal (che era anche squalificato) e Trent Alexander-Arnold.

