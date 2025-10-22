Convivo con l’ADHD insieme a dislessia e disgrafia Non siamo sbagliati siamo solo fatti di luce e intermittenze | così Laura Chiatti

Ilfattoquotidiano.it | 22 ott 2025

Laura Chiatti ha scritto un lungo post su Instagram per raccontare un aspetto inedito della sua vita. “Scrivo questo post perché, dopo una mia stories sull’ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In italiano sta per Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, ndr), in tanti mi avete chiesto di parlarne. – ha iniziato l’attrice – Non è semplice per me”. Il racconto prosegue: “Chi mi conosce sa che non amo raccontare troppo della mia vita privata, ma questa volta ho sentito il bisogno, quasi il dovere, di condividere anche questi aspetti. Quelli meno ‘scenici’, quelli in cui la performance che ci viene sempre richiesta, ormai quasi imposta, lascia spazio alla fragilità, alla fatica, alla verità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

