Controlli straordinari a Sestri Ponente oltre 70 persone identificate

Genovatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli straordinari della polizia di Stato a Sestri Ponente, martedì mattina, sotto il coordinamento del commissariato Sestri Ponente e con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Liguria.Lo scopo era controllare persone, negozi e locali ritenuti maggiormente critici, con particolare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

controlli straordinari sestri ponenteControlli straordinari a Sestri Ponente, oltre 70 persone identificate - Coinvolti in particolare negozi, locali, sale slot e le zone al centro di esposti dei cittadini che puntano il dito su spaccio di droga e abuso di alcol ... Da genovatoday.it

Sestri Ponente, “blitz” della polizia tra market e sale slot: 70 persone identificate - I controlli della Polizia di Stato si sono estesi, martedì mattina, anche a Sestri Ponente, concentrandosi su minimarket e sale slot ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Controlli Straordinari Sestri Ponente