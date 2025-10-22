Controlli dei Carabinieri sequestrata droga

Tarantini Time Quotidiano Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della  Compagnia di Manduria, nell’ambito di un servizio straordinario disposto e coordinato dal  Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. L’operazione è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria. Nel corso del servizio, una persona residente a Pulsano, già sottoposta al regime degli arresti domiciliari, è stata denunciata a piede libero poiché trovata in possesso di circa  90 grammi di marijuana  e  20 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

