Tarantini Time Quotidiano Prosegue l’intensa attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Manduria, nell’ambito di un servizio straordinario disposto e coordinato dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Taranto. L’operazione è stata finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e alla verifica del rispetto delle misure restrittive imposte dall’Autorità Giudiziaria. Nel corso del servizio, una persona residente a Pulsano, già sottoposta al regime degli arresti domiciliari, è stata denunciata a piede libero poiché trovata in possesso di circa 90 grammi di marijuana e 20 grammi di hashish. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Controlli dei Carabinieri, sequestrata droga

