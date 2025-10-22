Contro l’indifferenza

di Leonardo Damen Alla Galleria Rossini di Pesaro le fotografie di Sandro Capatti diventano specchi del nostro tempo: guerre, cambiamento climatico, disattenzione, violenza. Temi duri ma necessari, raccontati con lo sguardo di chi la realtà la osserva ogni giorno attraverso l’obiettivo. La mostra, intitolata "Visioni di vita, indifferenza umana, quale futuro" e visitabile fino a martedì 28 ottobre, è un viaggio tra immagini e parole, con i commenti che accompagnano il percorso a cura di Massimo Domenicucci, presidente dell’associazione di volontariato Piattaforma Solidale di Pesaro. Fotoreporter per l’Ansa e l’agenzia Fotogramma, Capatti ha lavorato per anni tra cronaca nera e giudiziaria, affrontando temi come violenza sulle donne, bullismo, cyberbullismo e discriminazione di genere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Contro l’indifferenza

