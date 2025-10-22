Contro di me un sistema assoluto di sorveglianza digitale non potevo mandare una mail o fare una telefonata senza essere controllata | le accuse della fidanzata contro l’ex Ceo di Google Eric Schmidt

Michelle Ritter, 31 anni, ex compagna di Eric Schmidt — l’ex Ceo di Google — ha accusato il miliardario 70enne di “ stalking, abusi e mascolinità tossica ”, sostenendo che l’avrebbe sottoposta a “un sistema assoluto di sorveglianza digitale”. Le accuse emergono da una serie di documenti giudiziari depositati presso la Corte Superiore della Contea di Los Angeles e ottenuti dal New York Post. Ritter, ex studentessa della Columbia Law School e fondatrice della startup di intelligenza artificiale Steel Perlot, afferma: “Il mio ex partner è straordinariamente potente e ha usato ogni mezzo per impedirmi di accedere ai miei dati, ai dispositivi, alle finanze o semplicemente di vivere in pace”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

