Contributi figurativi | la Cassazione dice sì per la pensione anticipata

Scuolalink.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Svolta decisiva sui contributi figurativi per la pensione anticipata. Una recente ordinanza della Cassazione (20 ottobre 2025) stabilisce che i periodi di malattia e disoccupazione sono validi per raggiungere i requisiti della riforma Fornero. Questa decisione chiarisce anni di contenzioso con l'Inps, che adottava un'interpretazione restrittiva, confermando la validità degli accrediti per chi esce con 4241 anni di anzianità.La sentenza della Cassazione sul ricorsoUn'importante ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione, pubblicata lo scorso 20 ottobre 2025, ha messo fine a un lungo contenzioso tra lavoratori e Inps. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

contributi figurativi la cassazione dice s236 per la pensione anticipata

© Scuolalink.it - Contributi figurativi: la Cassazione dice sì per la pensione anticipata

Leggi anche questi approfondimenti

Contributi e incertezze interpretative: la questione alle Sezioni Unite della Cassazione - Il contesto normativo sul ritardo nel versamento dei contributi L’articolo 116 della legge 388/2000 prevede, al comma 10, che in caso di omesso o ritardato versamento di contributi dovuto a ... diritto.it scrive

Contributi figurativi inps per malattia specifica (TBC) - I contributi figurativi sono contributi accreditati sul conto contributivo del lavoratore (senza alcun onere a carico del soggetto ed a copertura di alcuni periodi), nel periodo in cui si sia ... Lo riporta corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Contributi Figurativi Cassazione Dice