Contributi figurativi | la Cassazione dice sì per la pensione anticipata
Svolta decisiva sui contributi figurativi per la pensione anticipata. Una recente ordinanza della Cassazione (20 ottobre 2025) stabilisce che i periodi di malattia e disoccupazione sono validi per raggiungere i requisiti della riforma Fornero. Questa decisione chiarisce anni di contenzioso con l'Inps, che adottava un'interpretazione restrittiva, confermando la validità degli accrediti per chi esce con 4241 anni di anzianità.La sentenza della Cassazione sul ricorsoUn'importante ordinanza della Sezione Lavoro della Cassazione, pubblicata lo scorso 20 ottobre 2025, ha messo fine a un lungo contenzioso tra lavoratori e Inps. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
