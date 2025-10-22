Contrasto alle povertà un piano triennale della Regione da 124 milioni di euro

Centoventiquattro milioni di euro per combattere la povertà, l'esclusione sociale e il disagio abitativo in Emilia-Romagna, mettendo in campo risorse regionali, nazionali e comunitarie, con l’obiettivo di coordinare tutti gli interventi che possono contribuire alla prevenzione e al contrasto. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

