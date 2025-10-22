Continua la raccolta dei ' Quartieri solidali' a Savignano | è il turno del quartiere San Giovanni

Continua la raccolta dei Quartieri solidali a Savignano sul Rubicone. Sabato 25 ottobre sarà il quartiere San Giovanni ad ospitare la postazione della Consulta davanti al Museo archeologico. I volontari saranno presenti dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 (info e contatti: Giorgia, 335 6286338). 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

