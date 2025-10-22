Continassa Juve | Tudor recupera Miretti e Zhegrova per il Real Madrid le possibili scelte per il match del Bernabeu

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa  Juve  su  infortunati  e tempi di recupero,  probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni,  diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Questa sera la Juve andrà di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. Tudor recupera Zhegrova e Miretti, sempre assenti Bremer, Cabal e Pinsoglio. Probabili formazioni Real Madrid Juve: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

continassa juve tudor recupera miretti e zhegrova per il real madrid le possibili scelte per il match del bernabeu

© Juventusnews24.com - Continassa Juve: Tudor recupera Miretti e Zhegrova per il Real Madrid, le possibili scelte per il match del Bernabeu

News recenti che potrebbero piacerti

continassa juve tudor recuperaTudor Juventus, il Real Madrid decisivo per il tecnico croato? Cosa filtra dalla Continassa e le ultime sul possibile esonero dell’allenatore bianconero - Il tecnico croato è chiamato a riscattare un inizio di stagione non semplice. Lo riporta calcionews24.com

continassa juve tudor recuperaReal Madrid Juve, sarà confermata la difesa a 4? Le ultime novità in vista del prossimo match di Champions League - Le ultime novità in vista del prossimo match di Champions League La Juventus si prepara alla notte più difficile nel momento peggiore. Segnala juventusnews24.com

continassa juve tudor recuperaJuventus, testa al Como: Tudor recupera Miretti - Domani Igor Tudor dovrebbe riaccogliere in gruppo Fabio Miretti, elemento che potrebbe ritagliarsi uno spazio di rilievo nelle rotazioni del tecnico croato. Come scrive fantacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Continassa Juve Tudor Recupera