Continassa Juve | Tudor recupera Miretti e Zhegrova per il Real Madrid le possibili scelte per il match del Bernabeu
Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. Questa sera la Juve andrà di scena al Bernabeu contro il Real Madrid. Tudor recupera Zhegrova e Miretti, sempre assenti Bremer, Cabal e Pinsoglio. Probabili formazioni Real Madrid Juve: Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Vlahovic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Nella giornata di ieri è andato in scena alla Continassa un confronto fra la rosa della Juventus, il tecnico Igor Tudor e la dirigenza nelle persone di Comolli, Chiellini e Modesto ? Ecco cosa filtra - https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/juventus-ieri-giornat - facebook.com Vai su Facebook
Le ultime dalla Continassa Leggi le notizie sulla #Juve qui - X Vai su X
Tudor Juventus, il Real Madrid decisivo per il tecnico croato? Cosa filtra dalla Continassa e le ultime sul possibile esonero dell’allenatore bianconero - Il tecnico croato è chiamato a riscattare un inizio di stagione non semplice. Lo riporta calcionews24.com
Real Madrid Juve, sarà confermata la difesa a 4? Le ultime novità in vista del prossimo match di Champions League - Le ultime novità in vista del prossimo match di Champions League La Juventus si prepara alla notte più difficile nel momento peggiore. Segnala juventusnews24.com
Juventus, testa al Como: Tudor recupera Miretti - Domani Igor Tudor dovrebbe riaccogliere in gruppo Fabio Miretti, elemento che potrebbe ritagliarsi uno spazio di rilievo nelle rotazioni del tecnico croato. Come scrive fantacalcio.it