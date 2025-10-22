Conti pubblici Giorgetti | Deficit sotto il 3% nel 2026

Buone notizie sui conti pubblici. Secondo il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti il deficit andrà sotto il 3% nel 2026. Il ministro parlato – in un videocollegamento con il Salone del Leasing a Milano – di conti pubblici, di Pil, di crescita e di risultati raggiunti dal governo, dell’emissione del nuovo Btp. Risanamento finanziario. “Voglio richiamare l’importanza del percorso di risanamento finanziario – osserva Giorgetti – che porterà il deficit sotto il 3% e auspicabilmente l’Italia fuori dalla procedura europea per il deficit eccessivo, speriamo già nel 2026, così come il miglioramento del rating sovrano e la discesa lineare dello spread ridottosi di 170 punti base in tre anni”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

