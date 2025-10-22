Contest del consorzio di bonifica integrale | nuovo logo per Vallo di Diano e Tanagro

Ildenaro.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il  Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro  celebra nel 2026 il centenario della fondazione e nell’ambito delle iniziative in programma ha lanciato un concorso per la realizzazione del nuovo logo istituzionale, rende noto un comunicato. Il bando – pubblicato sul sito web del consorzio – punta a ottenere  un progetto di identita’ visiva  – composto dal logotipo “Consorzio di bonifica integrale Vallo di diano e Tanagro” e dall’icona – che abbia l’obiettivo di migliorare la visibilita’ dell’ente, veicolandone l’immagine in modo immediato, identitario ed identificativo, valorizzando e promuovendo l’immagine del comprensorio di bonifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

