Contest del consorzio di bonifica integrale | nuovo logo per Vallo di Diano e Tanagro

Il Consorzio di bonifica integrale Vallo di Diano e Tanagro celebra nel 2026 il centenario della fondazione e nell’ambito delle iniziative in programma ha lanciato un concorso per la realizzazione del nuovo logo istituzionale, rende noto un comunicato. Il bando – pubblicato sul sito web del consorzio – punta a ottenere un progetto di identita’ visiva – composto dal logotipo “Consorzio di bonifica integrale Vallo di diano e Tanagro” e dall’icona – che abbia l’obiettivo di migliorare la visibilita’ dell’ente, veicolandone l’immagine in modo immediato, identitario ed identificativo, valorizzando e promuovendo l’immagine del comprensorio di bonifica. 🔗 Leggi su Ildenaro.it