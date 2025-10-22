Conte sotto assedio è scontro totale | Grillo si riprende il sito gli ammutinati Appendino&co pronti a tornare al vaffa

Beppe Grillo torna alla carica, pronto a far tremare i vertici del Movimento 5 Stelle. Secondo quanto ricostruito dal Corriere della sera, e rilanciato dai principali quotidiani in edicola oggi, il fondatore ed ex garante del M5S ha reso nuovamente fruibile il primo indirizzo internet legato ai pentastellati, ovvero www.movimento5stelle.it – il sito ufficiale del (non) partito di Giuseppe Conte è invece www.movimento5stelle.eu –, una mossa che sarebbe il preludio per un nuovo scontro sul simbolo, per cui il padre nobile del Movimento aveva già annunciato battaglia legale nei mesi scorsi con l’ex premier. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Conte sotto assedio, è scontro totale: Grillo si riprende il sito, gli ammutinati Appendino&co. pronti a tornare al vaffa

Approfondisci con queste news

Com'è nata la storia da De Laurentiis e Antonio Conte? Ne parla il diretto interessato Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! ? Metti LIKE al post Iscriviti alla community di Napolità #Napoli #Napolita #DeLaurentiis #Conte - facebook.com Vai su Facebook

Napoli, Conte: "Anche in 10 contro 11 l'abbiamo comandata col Milan. Ma se vai sotto di due gol a San Siro difficile risalire" - X Vai su X

Conte: Siamo al fianco della Flotilla, l'assedio produce il genocidio - (Agenzia Vista) Napoli, 27 settembre 2025 "Dopo le disonorevoli dichiarazioni di Meloni, c’è stato invece da parte di Mattarella ieri il riconoscimento dell’alto valore di questo progetto umanitario ... Riporta quotidiano.net

Conte: Siamo al fianco della Flotilla, l'assedio produce il genocidio - "Dopo le disonorevoli dichiarazioni di Meloni, c’è stato invece da parte di Mattarella ieri il riconoscimento dell’alto valore di questo progetto umanitario della Flotilla, che vuole rispondere anche ... Scrive ilgiornale.it

Conte: "Siamo al fianco della Flotilla, assedio produce genocidio" (NeaPhoto Renato Esposito) - E' una missione internazionale, non è stata né promossa dalle forze di opposizione e in particolar modo dal M5S e non è stata neppure ... Da ilmattino.it