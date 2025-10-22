Conte risponde a Capello | Io porto rabbia non gioia ai miei giocatori

Forzazzurri.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un siparietto inaspettato quello andato in scena ieri sera negli studi di Sky . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

conte risponde capello ioConte risponde a Capello: "Io senza gioia? Mai trasmessa, forse cazzimma. La prossima volta porto…" - Il tecnico degli azzurri ha fatto il punto sulla disatrosa trasferta di Eindhoven valida per la terza giornata di Champions League ... Come scrive tuttosport.com

conte risponde capello ioCapello già gioca Napoli-Inter: “il mogio e il professore”, don Fabio demolisce Conte e coccola Chivu - Sabato lo scontro diretto tra Napoli e Inter, Capello lancia bordate a Conte dopo la batosta col Psv ed esalta il lavoro di Chivu, che ha vinto 4- Segnala sport.virgilio.it

La domanda di Capello a Sky spiazza Conte: risposta a sorpresa - Magari è stata anche colpa mia che ero meno aggressivo in panchina perciò abbiamo perso 6- Scrive tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Conte Risponde Capello Io