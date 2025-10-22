Conte problematiche gravi a Napoli | sul web è iniziato il #Conteout gara con l’Inter già decisiva?

Il momento in casa Napoli è uno dei più complicati della gestione Antonio Conte. Dopo la pesante sconfitta in campionato contro il Torino, è arrivato un vero e proprio crollo in Champions League, con il clamoroso 6-2 subito dal PSV Eindhoven. Un risultato che ha scosso l’ambiente e fatto esplodere tensioni che, forse, covavano già . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

News recenti che potrebbero piacerti

Antonio Conte spiazza i giornalisti presenti svelando il vero problema del Napoli - facebook.com Vai su Facebook

BDC - Marino: "Napoli? Il problema di Conte quest’anno è la collocazione di De Bruyne" https://ift.tt/oFtHnlT - X Vai su X

Champions, Napoli umiliato dal Psv: 6-2 a Eindhoven - Conte, 'serve bagno d'umiltà. Tifosi napoletani non devono essere presi per il c....' - Club si scusa con i tifosi: "Notte da dimenticare, grazie per supporto'. Come scrive affaritaliani.it

Conte durissimo in conferenza stampa: "Napoli e i napoletani non devono essere presi per il c**o" - 2 nella sfida con il PSV, l'allenatore dei club campione d'Italia Conte si è sfogato in conferenza stampa, dopo ... Scrive calciomercato.com

Conte l’insoddisfatto, attacca il mercato del Napoli (e fa un torto a De Laurentiis) - Lo sfogo di Conte su mercato e potenzialità del Napoli è una scena già vista nella carriera di un tecnico bravissimo, ma anche sempre insoddisfatto. Lo riporta panorama.it