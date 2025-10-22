Rivista Undici ha fatto un lavoro di ricerca sui precedenti di Conte e del Napoli a proposito dei sei gol subiti. Ebbene Conte mai li aveva incassati nella sua carriera di allenatore (al massimo cinque) e il Napoli mai in Europa. Scrive Rivista Undici: Antonio Conte ha vissuto la sua peggior partita da quando è diventato un allenatore. Il 6-2 incassato dal suo Napoli sul campo del Psv rappresenta il peggior risultato della sua intera carriera in panchina. I dati dicono che una squadra allenata da Conte non aveva mai subito sei gol nella stessa partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte non aveva mai subito sei gol in carriera, nemmeno il Napoli in Europa (Rivista Undici)