Conte non aveva mai subito sei gol in carriera nemmeno il Napoli in Europa Rivista Undici
Rivista Undici ha fatto un lavoro di ricerca sui precedenti di Conte e del Napoli a proposito dei sei gol subiti. Ebbene Conte mai li aveva incassati nella sua carriera di allenatore (al massimo cinque) e il Napoli mai in Europa. Scrive Rivista Undici: Antonio Conte ha vissuto la sua peggior partita da quando è diventato un allenatore. Il 6-2 incassato dal suo Napoli sul campo del Psv rappresenta il peggior risultato della sua intera carriera in panchina. I dati dicono che una squadra allenata da Conte non aveva mai subito sei gol nella stessa partita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Antonio Conte ha bloccato una trattativa che sembrava chiusa: “A Napoli non lo voglio”. Manna e De Laurentiis avevano chiuso l’affare - facebook.com Vai su Facebook
Conte: “Cambiare in vista dell’Inter? E che dobbiamo cambiare. Nove teste in più, troppe e…” - L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Skysport dopo la sconfitta in Champions contro il PSV ... Lo riporta msn.com
McTominay, sei punti di sutura alla caviglia. Conte: «Io non forzo nessuno» - Hojlund è tornato stanco dalla Nazionale, non giocava da tempo prima di Napoli». Secondo ilnapolista.it
Conte: «Lucca? i gol cambiano i giudizi, se segni sei un campione, se non lo fai sei una pippa» - L'allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia ella sfida di Champions contro il Psv ... Come scrive msn.com