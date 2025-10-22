Conte mastica amaro dopo PSV Napoli | Quest’anno sarà un anno complesso Cambiare in vista dell’Inter? Rispondo così

Internews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato così dopo la pesante sconfitta maturata in Champions League contro il PSV. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 6 a 2 contro il PSV in Champions League, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha risposto così anche alle domande relative al match di sabato contro l’Inter al Maradona. 6 GO SUBITI – « Sicuramente c’è delusione, ma quando capitano queste situazioni non capitano per caso. Noi dovremo essere bravi a capitalizzare quello che è successo stasera per invertire la tendenza che per certi versi alcune volte non mi ha fatto impazzire. 🔗 Leggi su Internews24.com

conte mastica amaro dopo psv napoli quest8217anno sar224 un anno complesso cambiare in vista dell8217inter rispondo cos236

© Internews24.com - Conte mastica amaro dopo PSV Napoli: «Quest’anno sarà un anno complesso. Cambiare in vista dell’Inter? Rispondo così»

Leggi anche questi approfondimenti

conte mastica amaro dopoConte stufo al termine di Torino-Napoli: “Non torno su questo argomento” - Ai microfoni di DAZN, Antonio Conte evita un argomento: ecco che cosa è successo dopo Torino- Scrive calciomercato.it

Conte amaro dopo Torino-Napoli: "Il gol ce lo siamo fatti da soli" - Gli azzurri cadono contro i granata di Baroni e subiscono la seconda sconfitta in campionato: tutte le dichiarazioni dell'allenatore tra interviste e conferenza stampa ... Come scrive msn.com

Conte: "L'espulsione ha cambiato la partita. Abbiamo l'amaro in bocca" - Napoli, sfida valida per la prima giornata della Fase Campionato della Uefa Champions League, terminata sul punteggio di 2- Secondo corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Mastica Amaro Dopo