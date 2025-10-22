Conte mastica amaro dopo PSV Napoli | Quest’anno sarà un anno complesso Cambiare in vista dell’Inter? Rispondo così

Inter News 24 L'allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha parlato così dopo la pesante sconfitta maturata in Champions League contro il PSV. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta per 6 a 2 contro il PSV in Champions League, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha risposto così anche alle domande relative al match di sabato contro l'Inter al Maradona. 6 GO SUBITI – « Sicuramente c'è delusione, ma quando capitano queste situazioni non capitano per caso. Noi dovremo essere bravi a capitalizzare quello che è successo stasera per invertire la tendenza che per certi versi alcune volte non mi ha fatto impazzire.

