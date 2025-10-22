Conte-Lang botta e risposta | frecciata dell’allenatore alla tv olandese

Dopo la pesante sconfitta in Champions League contro il PSV, come se non bastasse, sono arrivate le polemiche di Noa Lang per il suo scarso impiego. L’olandese ha manifestato il suo malcontento a Ziggo Sport, ma alla stessa emittente televisiva ha parlato anche il tecnico partenopeo. Antonio Conte non è abituato a lasciar correre e la riposta all’attaccante olandese non è mancata. La situazione andrà monitorata nella prossime settimane, ma tutto dipenderà dal lavoro di Lang in allenamento. Sfogo Lang, Conte non ci sta: la risposta del tecnico del Napoli. Noa Lang ha partecipato alla disfatta di Eindhoven facendo il suo ingresso in campo a mezz’ora dal fischio finale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

