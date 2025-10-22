Conte in Aula regala alla premier libro M5s con dedica Governo Meloni 3 anni di tasse – Il video

Open.online | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese", ecco la dedica scritta da Conte sul libro del M5s "Governo Meloni 3 anni di tasse" che ha donato alla premier Meloni al termine del suo intervento in Aula alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

conte aula regala premierConte in Aula regala alla premier libro M5s con dedica "Governo Meloni 3 anni di tasse" - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese", ecco la dedica scritta da Conte sul libro d ... Secondo msn.com

conte aula regala premierConte in Aula regala alla premier libro M5s con dedica "Governo Meloni 3 anni di tasse" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese", ecco la dedica scritta da Conte sul libro d ... Segnala msn.com

conte aula regala premier'Governo Meloni: 3 anni di tasse', Conte regala libro alla premier con una dedica speciale - 'Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese' ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Conte Aula Regala Premier