Conte in Aula regala alla premier libro M5s con dedica Governo Meloni 3 anni di tasse – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Al presidente Meloni, perché non racconti il 'libro dei sogni', ma si confronti con la realtà di famiglie e imprese", ecco la dedica scritta da Conte sul libro del M5s "Governo Meloni 3 anni di tasse" che ha donato alla premier Meloni al termine del suo intervento in Aula alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
