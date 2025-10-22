Conte ha voluto un azzurro a tutti i costi

Dailynews24.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I partenopei avrebbero potuto prendere Ange-Yoan Bonny dal Parma, ma Antonio Conte ha insistito affinché Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna prendessero Lorenzo Lucca a tutti i costi Una serata da Champions da dimenticare La serata di ieri può dirsi una delle peggiori pagine europee dei partenopei. Sei gol presi dal Psv Eindhoven, diventata la . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

conte ha voluto azzurroConte ha voluto un azzurro a tutti i costi - Yoan Bonny dal Parma, ma Antonio Conte ha insistito affinché Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna ... Riporta dailynews24.it

conte ha voluto azzurroBiazzo: “Conte si prenda responsabilità, la società gli ha dato tutto!” - Il giornalista Salvatore Biazzo, intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Azzurro Champions', ha commentato la disfatta degli azzurri che hanno perso 6- Scrive tuttonapoli.net

conte ha voluto azzurroChampions, vigilia a Eindhoven: Conte non nasconde ambizione e cautela - ] ... Secondo pianetazzurro.it

Cerca Video su questo argomento: Conte Ha Voluto Azzurro